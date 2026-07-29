Santiago Sandoval sufrió una fuerte lesión en la mano que lo obligará a ser baja por mes y medio, a pesar de la zona.

Santiago Sandoval sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante el partido entre México y Costa Rica del Premundial Sub-20 de la Concacaf, una lesión que obligó al mediocampista de Chivas a abandonar la concentración de la Selección Mexicana para regresar a Guadalajara, donde fue intervenido quirúrgicamente bajo la supervisión del cuerpo médico del club.

La noticia llamó la atención entre muchos aficionados debido a que la lesión fue en la mano y no en una parte del cuerpo que tenga contacto constante con el balón, como las piernas o la cabeza. Por ello, surgieron dudas sobre por qué Sandoval deberá permanecer fuera de las canchas durante aproximadamente un mes y medio, de acuerdo con los primeros reportes médicos.

Santiago Sandoval es baja en la Selección Mexicana Sub-20.

La explicación es sencilla. Aunque el futbol se juega principalmente con los pies, una fractura en la mano sigue representando un riesgo importante durante un partido. Un rebote del balón, un choque con un rival, una caída o incluso el impacto contra el césped podrían provocar un nuevo daño en la zona afectada, retrasar la consolidación del hueso o agravar la lesión, razón por la que los médicos prefieren evitar cualquier actividad competitiva hasta que exista una recuperación adecuada.

Además, esta medida también busca proteger la integridad física de los rivales. En muchos casos, los jugadores con este tipo de lesiones utilizan férulas o inmovilizadores para proteger la mano, pero dichos implementos pueden representar un peligro durante los contactos físicos. Por ello, las normas del futbol limitan el uso de elementos que puedan causar lesiones a otros futbolistas durante la disputa del balón.

Aun con todo, el pronóstico tanto de Chivas como de la Selección Mexicana Sub-20 es optimista. La intención es que Santiago Sandoval complete su recuperación lo antes posible y, si la evolución médica lo permite, pueda reincorporarse al Premundial cerca de las semifinales, instancia en la que México buscaría asegurar su clasificación tanto a la Copa del Mundo Sub-20 de 2027 como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Santiago Sandoval regresó a Guadalajara y fue operado de inmediato bajo supervisión del Club

Tras confirmarse la fractura, Santiago Sandoval viajó inmediatamente de regreso a Guadalajara para ser operado por los servicios médicos de Chivas. La intervención se realizó con el objetivo de estabilizar la lesión y comenzar cuanto antes el proceso de rehabilitación. Ahora, el mediocampista iniciará una etapa de recuperación y seguimiento constante por parte del club, con la esperanza de volver a las canchas lo antes posible y retomar el gran momento futbolístico que venía mostrando tanto con el Rebaño Sagrado como con la Selección Mexicana Sub-20.