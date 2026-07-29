Santiago Sandoval se lesionó con la Selección Mexicana, pero afirman que Chivas quiere que se recupere para jugar la Semifinal con el Tri.

Una de las malas noticias que dejó el martes a Chivas fue la baja de Santiago Sandoval en la Selección Mexicana Sub-20 por una fractura en su dedo. En medio de las críticas que existen contra el Guadalajara por no acompañar a la Liga MX al All-Star Game 2026, afirman que desde el Guadalajara quieren que el canterano se recupere lo más pronto posible para jugar las Semifinales con el Tri en busca de la clasificación a la Final para pelear por el único boleto que se entrega a la CONCACAF para disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A lo largo de las últimas horas se criticó mucho la decisión del Guadalajara por bajar a cuatro jugadores al Juego de las Estrellas de la MLS. Muchos señalan que el Rebaño Sagrado busca proteger su proyecto, mientras que Cruz Azul y Toluca no tienen problemas de llevar a sus futbolistas a un amistoso innecesario y apretado en el calendario.

En medio de este contexto, la Selección Mexicana Sub-20 busca quedarse con el único boleto que clasifique a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con una plantilla que tiene como base a jugadores de Chivas. Uno de los jugadores destacados en el equipo de Álex Diego era Santiago Sandoval, quien ayer confirmó su baja por una fractura en su mano.

Santiago Sandoval es baja en la Selección Mexicana Sub-20. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, Jon Barbón afirmó que el Guadalajara quiere que se recupere pronto para que juegue la Semifinal del torneo con el Tri. “Buen día Chivahermanos ayer volvió Santi Sandoval quien vuelve para rehabilitarse de su lesión con la sub 20… En Chivas tienen contemplado llevar su proceso de rehabilitación con miras en que pueda volver con selección a disputar semifinales”, escribió el periodista en X.

No hay que olvidarse de que Santiago Sandoval es considerado una pieza clave en la plantilla de Gabriel Milito, por lo que sería ideal que se quedara en Verde Valle a realizar su recuperación con vistas a ganar el Apertura 2026. No obstante, el Guadalajara, como en otras ocasiones, vuelve a marcar la diferencia y apoya a la Selección Mexicana con acciones.

Hugo Camberos, Sandoval e Inda seguidos desde Europa

Ayer, Alex Ramírez confirmó en su canal de YouTube que Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda son vistos por visores de Europa que se encuentran observando el Campeonato de la Concacaf Sub-20. A su vez, Kery Ruiz confirmó en su cuenta de Instagram que el extremo rojiblanco es seguido con más detenimiento.