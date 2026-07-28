Los dos canteranos de Chivas brillan en el Premundial Sub-20 y fortalecen sus argumentos para formar parte de la nueva generación de la Selección Mexicana.

El Premundial Sub-20 de la Concacaf está dejando buenas noticias para Chivas. Hugo Camberos y Santiago Sandoval se han convertido en dos de los futbolistas más destacados de la Selección Mexicana y, gracias a sus actuaciones, comienzan a levantar la mano para formar parte del recambio generacional que buscará consolidar Rafa Márquez de cara al Mundial de 2030.

Aunque todavía falta un largo camino para pensar en la Selección Mayor, ambos canteranos rojiblancos están aprovechando un escenario importante para demostrar su calidad. Hugo Camberos y Santiago Sandoval suman dos goles cada uno en el certamen y han sido piezas fundamentales en el funcionamiento ofensivo del equipo dirigido por Alex Diego.

Las actuaciones de ambos futbolistas tampoco han pasado desapercibidas fuera del terreno de juego. Andrés Vaca calificó a Santiago Sandoval como “jugadorazo” y aseguró que su crecimiento “es un escándalo”, mientras que Alex Diego afirmó que Hugo Camberos “está en un nivelazo” y dejó claro que su rendimiento “no es de ahorita”, reconociendo también el trabajo que ha realizado con el Rebaño Sagrado.

Hugo Camberos se ha convertido en un referente del TRI Sub-20

El Premundial confirma el potencial de dos joyas de Chivas

Más allá de los goles, tanto Hugo Camberos como Santiago Sandoval han mostrado personalidad para asumir responsabilidades importantes en la Selección Mexicana Sub-20. El primero suma dos anotaciones, ambas por la vía penal, además de dos asistencias y desequilibrio constante por las bandas. Por su parte, el segundo también registra dos goles en el Premundial de Concacaf y ha destacado por su movilidad, capacidad de definición y participación permanente en el ataque del TRI.

Santiago Sandoval también se ha convertido en un referente del TRI.

En Verde Valle también siguen de cerca el crecimiento de ambos futbolistas. Gabriel Milito recuperará en las próximas semanas a dos jugadores que regresarán con mayor experiencia internacional y confianza, además de haber demostrado que pueden responder bajo la presión que implica representar a México.

Pensar en una convocatoria inmediata con la Selección Mayor sería precipitado, pero el presente de Hugo Camberos y Santiago Sandoval permite imaginar que pueden convertirse en parte del nuevo proceso del representativo azteca. Si mantienen esta evolución tanto en el Club Deportivo Guadalajara como en futuras convocatorias juveniles, ambos tendrán argumentos para mantenerse en el radar de Rafa Márquez, quien buscará construir una nueva generación con la mirada puesta en el Mundial de 2030.