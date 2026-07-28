Más allá de los goles, Hugo Camberos podría dar un salto importante en su carrera gracias a su desempeño con la Selección Mexicana Sub-20.

Aunque el Premundial Sub-20 de la Concacaf todavía no concluye, Hugo Camberos ya se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos más destacados en el arranque del certamen. El atacante de Chivassuma dos goles, ambos desde el punto penal, y ha sido una de las principales armas ofensivas de la Selección Mexicana Sub-20, por lo que el torneo podría representar un punto de inflexión en su carrera.

Uno de los principales beneficios para Hugo Camberos podría reflejarse a su regreso a Verde Valle. Más allá de los goles, el canterano del Rebaño Sagrado está acumulando experiencia en partidos internacionales de alta exigencia, algo que suele fortalecer la confianza de los futbolistas, así que esre crecimiento podría ayudarlo a competir con más argumentos por un papel importante dentro del equipo de Gabriel Milito.

El Premundial puede abrirle nuevas puertas al canterano de Chivas

El Premundial también podría abrirle la puerta para mantenerse en el radar de las distintas categorías de la Selección Mexicana. Si Hugo Camberos logra sostener el nivel que ha mostrado hasta ahora, con dos goles y un papel determinante en el ataque del TRI Sub-20, no solo fortalecería sus opciones de disputar el Mundial de la categoría, sino que también podría comenzar a llamar la atención de Rafa Márquez.

Y es que el entrenador de la Selección Mayor tendrá como objetivo conformar una nueva generación de futbolistas con miras al Mundial de 2030, por lo que seguir de cerca a elementos como Hugo Camberos será parte natural de ese proceso.

Hugo Camberos pasa por un gran momento futbolístico.

Otro aspecto que podría favorecerlo es la proyección internacional. Este tipo de torneos suele ser seguido por visores de distintos clubes, de manera que un buen desempeño le permitiría incrementar su exposición fuera de nuestro país. Eso si, esto no significa que una transferencia sea inminente, pero sí que podría comenzar a llamar la atención de equipos extranjeros.

Cabe mencionar que Hugo Camberos ya dejó claro que tiene la personalidad para asumir responsabilidades importantes, como cobrar los penales y convertirse en un referente en el ataque. Sin embargo, lo más importante todavía está por delante. Si mantiene este nivel durante el resto del Premundial, podría regresar a Verde Valle no solo con más goles, sino con un crecimiento futbolístico que impulse su carrera y beneficie también al Club Deportivo Guadalajara.