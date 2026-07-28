La Selección Mexicana Sub-20 tiene como base de su plantilla a Chivas. Cristo Navarrete es uno de ellos, entró para reemplazar a Sebastián Liceaga y se destacó con una gran atajada.

Ayer, la Selección Mexicana Sub-20 llevó adelante su segundo partido en el clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Cristo Navarrete, hijo de exjugador de América, ingresó a reemplazar a Sebastián Liceaga y realizó una brutal atajada a minutos del final ante Costa Rica.

Sin duda, el Guadalajara debería estar orgulloso debido a que sus fuerzas básicas vuelven a ser base del Tri Sub-20. A Liceaga y Navarrete hay que sumar a Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Samir Inda del primer equipo, mientras que de las categorías inferiores se suman Diego Covarrubias, Carlos Hernández y Yohan Orozco.

Sebastián Liceaga fue titular en la victoria de México Sub-20 ante Costa Rica por 2-0, pero no terminó el partido debido a que fue expulsado por una pésima decisión al momento de salir. El canterano del Guadalajara fue reemplazado por el hijo de un exjugador de América y actual jugador de Chivas: Cristo Navarrete.

Cristo Navarrete se lució en México Sub-20 vs. Costa Rica. (Foto: IMAGO7)

El portero de las fuerzas básicas rojiblancas no tuvo grandes inconvenientes para finalizar con el arco en cero. Sin embargo, a minutos del final tuvo una brutal atajada para evitar que cayera su portería con un tiro a quemarropa en el borde del área. Sin duda, el Tri Sub-20 tiene seguridad bajo los tres palos.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval anotaron los goles de México

A pesar de la expulsión de Sebastián Liceaga, México Sub-20 logró quedarse con la victoria ante Costa Rica. Hugo Camberos abrió el marcador desde los doce pasos para el 1-0 parcial, mientras que Santiago Sandoval anotó un golazo de volea tras una increíble asistencia de Samir Inda para el 2-0 final. El próximo partido del Tri será ante Guatemala el jueves a las 19:00 del Centro de México.

¿Chivas no tiene ofertas por sus canteranos?

La gran pregunta de todos los chivahermanos es si a las oficinas de Chivas llegaron ofertas por Samir Inda, Hugo Camberos y Santiago Sandoval debido a que hay visores de Europa siguiendo el partido. De momento, ningún insider del Rebaño Sagrado reveló que haya una propuesta por alguno de los tres canteranos