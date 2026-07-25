Tras dejar escapar puntos en su presentación dentro del Torneo Apertura 2026, Chivasvolverá a la actividad este sábado cuando reciba a Bravos de Juárez en el Estadio Akron, en un encuentro correspondiente a la Jornada 2. El conjunto dirigido por Gabriel Milito intentará aprovechar su condición de local para conseguir su primera victoria del certamen y comenzar a despejar las dudas que dejó su debut.
Sin embargo, el compromiso no luce sencillo para el Club Deportivo Guadalajara, ya que Juárez también llegará con la necesidad de sumar de a tres después de haber caído en la Fecha 1 frente a Puebla. Esa situación convierte el enfrentamiento en un choque de alta exigencia, pues ambos equipos buscarán reaccionar cuanto antes para no rezagarse en el arranque del campeonato.