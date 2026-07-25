En unos momentos más arrancará el partido entre Chivas y Bravos de Juárez, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026.

El refuerzo de Chivas tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su disparo se fue desviado.

Tras dejar escapar puntos en su presentación dentro del Torneo Apertura 2026, Chivas volverá a la actividad este sábado cuando reciba a Bravos de Juárez en el Estadio Akron, en un encuentro correspondiente a la Jornada 2. El conjunto dirigido por Gabriel Milito intentará aprovechar su condición de local para conseguir su primera victoria del certamen y comenzar a despejar las dudas que dejó su debut.

Sin embargo, el compromiso no luce sencillo para el Club Deportivo Guadalajara, ya que Juárez también llegará con la necesidad de sumar de a tres después de haber caído en la Fecha 1 frente a Puebla. Esa situación convierte el enfrentamiento en un choque de alta exigencia, pues ambos equipos buscarán reaccionar cuanto antes para no rezagarse en el arranque del campeonato.