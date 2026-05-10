El Rebaño volvió a dejar su arco en cero frente a Juárez y ahora disputará el título del Clausura 2026 nada menos que ante el América.

Chivas Sub-21 selló este domingo su clasificación a la Final del Clausura 2026 luego de empatar 0-0 frente a FC Juárez en una semifinal extremadamente cerrada y disputada. Después del 0-0 en la ida, el Guadalajara volvió a igualar sin goles y consiguió el boleto gracias a su mejor posición en la tabla.

El equipo dirigido por Luis Arce viene firmando una gran campaña en la categoría. En los cuartos de final dejó en el camino a Atlas con un global de 2-1 y ahora volvió a imponerse en una serie muy pareja para instalarse en la definición por el título. Además, durante la fase regular terminó en el segundo lugar de la tabla, solamente por detrás de Club América por diferencia de gol.

Para esta semifinal, Chivas contó con refuerzos provenientes del Tapatío como Carlo Soldati, Raúl Nuño, Jesús Hernández y Juan Pablo Uribe, futbolistas que sumaron experiencia y jerarquía al equipo en una eliminatoria muy física y táctica. Al mismo tiempo, el conjunto rojiblanco también sufrió bajas sensibles, ya que jugadores como Hugo Mata y Diego Latorre fueron convocados al primer equipo de Chivas de Guadalajara para la serie de Liguilla frente a Tigres UANL.

En el partido de vuelta ante Juárez, Chivas Sub-21 alineó con Ángel Romero; Diego Rosales, Carlo Soldati, Yohan Orozco, Leonel Calderón; Juan Uribe, Diego Covarrubias, Raúl Martínez, Esteban Mendoza; Gael García y Jesús Hernández. El equipo volvió a mostrar solidez defensiva y logró sostener una eliminatoria donde prácticamente no hubo diferencias entre ambos conjuntos.

Chivas enfrentará a América en la Final de la Liga MX Sub-21

Ahora, el Guadalajara disputará nada menos que un Clásico Nacional en la gran Final del Clausura 2026 de la categoría, ya que se enfrentará a Club América en busca del título Sub-21. Una definición que promete muchísima intensidad y que volverá a poner frente a frente a las dos instituciones más grandes del futbol mexicano.