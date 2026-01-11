El viernes pasado arrancó el Torneo Clausura 2026 y uno de los equipos que abrió el certamen fue el próximo rival del Club Deportivo Guadalajara: Bravos de Juárez, quien enfrentó en la Fecha 1 a Mazatlan FC.

Los pupilos de Pedro Caixinha derrotaron 1-2 al equipo sinaloense, con goles de Francisco Nevárez y Denzell García, así que llegarán con la motiviación a tope para el compromiso ante Chivas.

Cabe mencionar que Bravos de Juárez fue una de las escuadras que mejor se ha reforzando en los últimos años, de manera que no será nada fácil conseguir los tres puntos para los dirigidos por Gabrial Milito.

Respecto al Rebaño Sagrado, también arrancaron con el pie derecho su debut en el Torneo Clausura 2026 al vencer 2-0 a los Tuzos del Pachuca, con tantos de Armando “Hormiga” González y Daniel Aguirre, de modo que nos espera un duelo interesante entre semana.

¿Cuándo será el partido entre Juárez y Chivas?

El partido entre Bravos de Juárea y nuestras Chivas se llevará acabo este martes 13 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, a las 21:10 hora de tiempo del centro de México.