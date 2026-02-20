Chivas ha construido un proyecto estable y poderoso que le ha permitido competir de tú a tú con las grandes potencias de la Liga MX, en donde la principal beneficiada ha sido la Selección Mexicana que encabeza Javier Aguirre.

El Vasco ha convertido al Guadalajara en la base del Tricolor durante las recientes convocatorias, situación que no sorprende en absoluto al exdelantero rojiblanco, Érick Torres, quien afirmó que el buen momento de los tapatíos debería de ser aplaudido por todos los clubes del futbol mexicano.

“Ya de tiempo atrás, no solo en este arranque, se ha visto que viene trabajando bien el equipo con Gabriel Milito. El cierre que tuvieron muy fuerte, quedaron fuera, pero ya venían mostrando un modelo de juego y venían jugando, haciendo las cosas bien. Van por buen camino, un partido importante para demostrar de qué está hecho el equipo.

“Contento por las Chivas, pero independientemente del equipo al que le vayas, si Chivas está bien, hay material para Selección Mexicana. Contento por el paso que está teniendo Chivas en estos momentos”, declaró en entrevista para Fox Sports.

Convocatoria completa de México para enfrentar a Islandia

Raúl Rangel

Luis Malagón

Carlos Acevedo

Richard Ledezma

Jesús Garza

Víctor Guzmán

Israel Reyes

Everardo López

Jesús Gallardo

Diego Campillo

Erik Lira

Érick Sánchez

Carlos Rodríguez

Denzell García

Marcel Ruíz

Brian Gutiérrez

Alexis Gutiérrez

Efraín Álvarez

Roberto Alvarado

Guillermo Martínez

Armando González

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul del Clausura 2026?

Chivas ha entrado a la etapa más complicada de su calendario de este Clausura 2026, por lo que la Máquina será el siguiente adversario en un compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.