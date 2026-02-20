Aunque ya se sabía desde antes de que iniciara el torneo, en las últimas semanas han crecido las críticas por lo injusto que resulta para Chivas tener que ceder jugadores en plena Liguilla. A diferencia de otros equipos, el Guadalajara no puede reforzarse con extranjeros y, además, Javier Aguirre parece cada vez más interesado en llevarse a más elementos rojiblancos, lo que podría debilitar al equipo en el momento más importante del semestre.

Ahora, un inesperado defensor del Rebaño Sagrado ha surgido en la figura del periodista de TUDN, David Faitelson, quien ha utilizado sus redes sociales para hablar en nombre de la afición rojiblanca. El analista sabe que, aunque Amaury Vergara haya aceptado apoyar a la Selección Mexicana, los aficionados del Guadalajara quieren ver a su equipo campeón, y este torneo hay muchas posibilidades de lograrlo, mismas que se verían seriamente reducidas si se llevan a sus jugadores clave.

Las recientes convocatorias del Tri han incluido a varios jugadores de Chivas debido a que no se han dado en Fecha FIFA, por lo que no se puede contar con futbolistas que militan en Europa. Sin embargo, todo indica que para el Mundial el Vasco sí llamará al menos a cuatro rojiblancos, quienes serían piezas fundamentales en el esquema de Gabriel Milito, afectando directamente el funcionamiento del equipo en Liguilla.

Entre los jugadores con más posibilidades de ir al Mundial están Raúl Rangel, Luis Romo, Richard Ledezma, Armando González, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez. Por ello, habrá que ver quiénes llegan al corte final de Javier Aguirre y cuál será el Plan B de Milito para cada uno, pues todos cumplen funciones muy específicas que, por más que entrenen otros jugadores, son difíciles de reemplazar.

Javier Aguirre intentaría un esquema muy similar al que está usando Gabriel Milito

Con base en la convocatoria que se dio a conocer la noche de este jueves para el partido contra Islandia, es muy probable que Javier Aguirre intente jugar con línea de cinco, al igual que Gabriel Milito, aunque con tres mediocampistas y dos delanteros. Así, habrá que ver qué tal funciona este experimento a unos meses del Mundial y si, en caso de que los jugadores de Chivas tengan que perderse la Liguilla, al menos puedan llegar con un mejor funcionamiento colectivo al máximo torneo futbolístico.