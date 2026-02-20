El Mundial 2026 está cada vez más cerca y Javier Aguirre continúa realizando cambios y experimentos en la Selección Mexicana, buscando no solo el mejor once inicial, sino también el sistema táctico ideal. En los últimos llamados, el Vasco ha convocado a una base importante de jugadores de Chivas debido al gran momento del equipo, pero ahora estaría dispuesto a cambiar por completo su esquema para hacerlo más parecido al de Gabriel Milito.

Durante gran parte del ciclo mundialista, Aguirre ha utilizado un 4-3-3, un sistema que fue duramente criticado por analistas y aficionados, quienes consideraban que no potenciaba las características del Tri. Ahora, el Vasco estaría listo para modificarlo definitivamente y adoptar una línea de cinco en el fondo, algo que de hecho ya hizo en la convocatoria de enero, siguiendo el modelo que tan buenos resultados le ha dado a Milito en el Guadalajara.

Javier Aguirre ha sido señalado por los malos resultados.

De acuerdo con diversos periodistas y analistas de Selección Mexicana, a menos de cuatro meses del Mundial, Aguirre comenzaría a probar un 5-3-2, que aunque es ligeramente distinto al 5-2-3 de Milito, mantendría la misma base: un central líbero como Luis Romo y carrileros con vocación ofensiva, además de aprovechar los distintos perfiles de delanteros que tiene el combinado nacional.

Este cambio beneficiaría especialmente a Armando González, pues desde que empezó a sonar su llamado al Tri, en Rebaño Pasión hemos señalado que la mejor forma de explotarlo sería junto a Raúl Jiménez. El delantero del Fulham es muy asociativo y podría generarle espacios y asistencias a la Hormiga, quien podría aprovecharlos para definir solo en el área tal como lo hace en Chivas. Ahora habrá que ver si Aguirre decide implementar este sistema y desde cuándo, considerando que el tiempo rumbo al Mundial es cada vez más limitado.

Richard Ledezma podría asegurar su llamado al Mundial si se da este cambio en la Selección

En caso de que la Selección Mexicana adopte definitivamente una línea de cinco, Richard Ledezma podría asegurar su lugar en el Mundial 2026, ya que este sistema encajaría mejor con sus cualidades que con las de Julián Araujo o Jorge Sánchez. La gran incógnita seguiría siendo Rodrigo Huescas, quien parece ser la prioridad de Javier Aguirre, pero el carrilero rojiblanco podría convertirse en una pieza clave si el Vasco decide copiar el modelo táctico de Gabriel Milito.