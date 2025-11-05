Armando González podría ser una de las grandes sorpresas en la próxima convocatoria de la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de noviembre. Su gran torneo con Chivas lo ha puesto en la conversación, y las lesiones de Santiago Giménez y Julián Quiñones abren dos lugares en el ataque del Tri que podrían darle la oportunidad de vestir la camiseta nacional.

Por sus condiciones, la mejor forma de aprovechar a La Hormiga en la Selección sería acompañándolo de Raúl Jiménez, quien regresa a la convocatoria tras ausentarse en la pasada Fecha FIFA. El delantero del Fulham podría complementarse perfectamente con el atacante rojiblanco, que se caracteriza por su presencia en el área, su olfato goleador y sus movimientos explosivos.

Armando González vive un gran momento en Chivas.

A lo largo de su carrera, Raúl Jiménez ha brillado cuando juega junto a un delantero más “clavado”, dejando que su compañero sea el “killer” mientras él genera espacios, asiste y arrastra marcas. Esa dinámica podría potenciar a Armando González, quien ha demostrado un instinto goleador cada vez más pulido y ha aprendido a moverse dentro del área siguiendo los consejos de Javier Hernández.

Además, esta sociedad no solo sería útil dentro del campo, sino también fuera de él. Jiménez es uno de los delanteros mexicanos más exitosos en Europa, y González podría aprender mucho de su experiencia, así como ya lo ha hecho de figuras como Chicharito y Alan Pulido en el Guadalajara. Sería una oportunidad invaluable para seguir puliendo su talento rumbo al futuro del Tricolor.

¿Cuándo sabremos si Armando González fue convocado a Selección Mexicana?

La convocatoria oficial de Javier Aguirre se dará a conocer este jueves o viernes, y en ella se espera que se confirme el llamado del delantero rojiblanco. En caso de concretarse, Armando González podría ver acción en los partidos amistosos ante Uruguay el sábado 15 de noviembre y frente a Paraguay el martes 18, dos pruebas ideales para mostrar que está listo para competir por un lugar en el Mundial.