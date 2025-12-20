La directiva de Chivas que encabezan Alejandro Manzo y Javier Mier no solamente está enfocada en la contratación de refuerzos de cara al Clausura 2026, sino que también están trabajando en la renovación de elementos clave del plantel de cara al futuro inmediato de la institución, en donde no han podido llegar a un acuerdo con Omar Govea.

Desde hace algunos días se dio a conocer que los altos mandos del Guadalajara ya habían logrado cerrar las extensiones de contrato de jugadores como Armando González, Fernando González y hasta de Ricardo Marín; sin embargo, el mediocampista permanece en lista de espera.

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que las negociaciones entre el Rebaño y Omar Govea van lentas, aunque siguen en conversaciones para alcanzar un acuerdo; sin embargo, no han podido llegar a buen término debido a que no se han puesto de acuerdo en casi nada.

“Omar Govea quien hasta ahora sigue en negociaciones, no hay prisa, la han llevado con mucha calma. Me contaban que Omar Govea la está llevando con muy buenos pasos, cortos, pero sólidos.

“Hay una cuestión que nos hace entender que van lentos, porque Omar Govea no se ha puesto de acuerdo ni en tiempo, ni en dinero, ni en condiciones”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo le ha ido a Omar Govea en Chivas?

El mediocampista llegó procedente de Rayados de Monterrey de cara al Apertura 2024, en donde pasó inadvertido con Fernando Gago, Arturo Ortega y posteriormente con Óscar García Junyent, quien inclusive lo separó por un roce que se suscitó entre ambos.

Sin embargo, con Gabriel Milito recuperó la confianza y demostró sus mejores cualidades futbolísticas, convirtiéndose en titular inamovible en el esquema del argentino durante todo el Apertura 2025.