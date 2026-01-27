Chivas se alista de la mejor manera para el partido ante Atlético de San Luis por la jornada 4 del Clausura 2026. El equipo de Gabriel Milito es líder e invicto del campeonato tras haber superado a Pachuca, FC Juárez y Querétaro en las primeras tres jornadas.

En medio de este contexto, regresaron los ocho jugadores convocados a la Selección Mexicana. En Guadalajara, Richard Ledezma afirmó que se ve en el Mundial 2026, Brian Gutiérrez afirmó que su sueño es jugar la cita mundialista, mientras que Ángel Sepúlveda decidió no hablar con la prensa tras no tener minutos. A su vez, se destapó qué aspecto debe mejorar Armando González para ser tenido en cuenta por Javier Aguirre. Por otra parte, Kevin García, último refuerzo del Guadalajara, dio emotiva confesión en su presentación.

Richard Ledezma se ve en el Mundial 2026

Uno de los jugadores que se destacó en los dos amistosos con la Selección Mexicana fue Richard Ledezma. Tras regresar a Guadalajara el lateral derecho afirmó que se ve en la próxima Copa del Mundo. “Sí, obviamente sí”, expresó Richy en el aeropuerto de Guadalajara.

Brian Gutiérrez confesó cuál es su sueño con la Selección Mexicana

Otro de los jugadores que se destacó en el conjunto nacional fue Brian Gutiérrez. En el aeropuerto de Guadalajara confesó que sueña con jugar en la próxima Copa del Mundo. “Es obviamente un sueño, por eso llegué acá México y por eso estoy vistiendo los colores de Chivas”, respondió el mediocampista.

Ángel Sepúlveda tomó drástica decisión en Guadalajara

El único jugador de Chivas que no vio minutos en los amistosos de la Selección Mexicana fue Ángel Sepúlveda. En el aeropuerto de Guadalajara el atacante tomó la drástica decisión de no dar declaraciones. ¿Molesto con Javier Aguirre?

El aspecto que Armando González debe mejorar si quiere estar en el Mundial 2026

Uno de los jugadores de Chivas que no deja de dar de qué hablar desde el Apertura 2025 es Armando González. El canterano rojiblanco se metió en la consideración de Javier Aguirre a base de goles, por lo que en la próxima convocatoria del Tri debe anotar a como de lugar si quiere estar en la próxima Copa del Mundo.

Kevin García envió mensaje en su presentación en Chivas

Uno de los últimos refuerzos de Chivas para el Clausura 2026 es Kevin García, quien se unirá al proyecto de Tapatío. En su presentación, el nuevo futbolista rojiblanco dejó un mensaje. “Agradecido por todo lo que Dios me ha dado y por mis padres que siempre estuvieron ahí para mí, igual a la gente afuera del proceso que me han ayudado a estar en donde estoy ahorita. ‘Dios es grande’. No puedo esperar a ponerme la rojiblanca”, escribió el futbolista en redes sociales.