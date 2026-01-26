Chivas no para de ser noticia luego de haber ganado sus tres primeros encuentros del Clausura 2026 y de que le convocaran a ocho jugadores a la Selección Mexicana. Uno de ellos fue Ángel Sepúlveda quien fue el único elemento rojiblanco que no tuvo minutos en el equipo de Javier Aguirre. La postura del futbolista ni bien aterrizó al Guadalajara fue no dar declaraciones. ¿Molesto por no tener minutos?

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado merecía este reconocimiento de parte del timonel del Tri porque el Guadalajara lo viene haciendo muy bien desde el cierre del Apertura 2025. A su vez, quedó la sensación de que no habría sido raro que el Vasco convocará a José Castillo y Efraín Álvarez.

Uno de los ocho jugadores de Chivas que fue convocado es Ángel Sepúlveda quien aceptó la propuesta de salir del Cruz Azul con el objetivo de ganar más minutos y meterse en la consideración de estar en la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, ante Panamá y Bolivia fue el único futbolista rojiblanco que no vio acción.

Ángel Sepúlveda no vio minutos con la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

Este lunes todos los futbolistas del Guadalajara regresaron de la convocatoria con el conjunto nacional. En el aeropuerto de Guadalajara el Cuate tomó la drástica postura de no dar declaraciones y solamente sacarse fotografía con los aficionados que se encontraban ahí. ¿Está molesto porque sabe que perdió la carrera para llegar a la Copa del Mundo 2026?

Luis Romo más cerca del Mundial 2026

Uno de los jugadores que parecía no tener un lugar garantizado por su nivel era Luis Romo, quien volvió a ser tenido en cuenta por Javier Aguirre en la Selección Mexicana. En medio de este contexto, el mediocampista gana más lugar debido a que recientemente se lesionó Edson Álvarez, por lo que al ser un futbolista polifuncional puede reemplazarlo.