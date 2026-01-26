Tapatío continúa su camino en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX y ya se enfoca en su próximo compromiso ante Leones Negros, correspondiente a la Jornada 4 del torneo. El Filial rojiblanco llega con cuatro unidades tras sus primeras tres presentaciones y buscará recuperarse después de la derrota ante Tepatitlán.

El camino de los dirigidos por Pepe Meléndez comenzó con un empate 2-2 ante Atlético La Paz en la primera jornada y continuó con un triunfo por 4-2 ante Venados, antes de caer por 2-0 en la visita a Tepatitlán.

Para el próximo encuentro, uno de los atractivos pasará por ver si se concreta el debut del mediocampista mexicoamericano Cruz Medina, flamante refuerzo que llegó desde San José Earthquakes y que aguarda por tener su presentación como rojiblanco.

¿Cuándo y dónde juegan Tapatío vs. Leones Negros por el Clausura 2026?

El partido entre Tapatío y Leones Negros se disputará el próximo viernes 30 de enero de 2026, en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez, donde el Filial rojiblanca hace de local en este torneo debido a las reformas mundialistas en el Estadio Akron. El encuentro correspondiente a la Jornada 4 comenzará a las 17:00 horas del Centro de México.

¿Cómo seguir el Tapatío vs. Leones Negros?

Hasta el momento, no está confirmada la televisación del compromiso entre Tapatío vs. Leones Negros, aunque el último encuentro fue por las pantallas de ESPN2 y Disney+. De todas maneras, en Rebaño Pasión te mantendremos informado con todo lo que ocurra en la previa, durante y después del partido del filial rojiblanco.