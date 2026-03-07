El Tapatío, filial de Chivas en la Liga de Expansión MX, dejó pasar una buena oportunidad al caer 1-2 frente a Cancún FC en el encuentro correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026. Los dirigidos por Pepe Meléndez no pudieron recuperar el liderato del torneo, aunque el partido dejó una noticia destacada: el primer gol de Iván Cruz Medina desde su llegada al Guadalajara.

El mediocampista mexicoestadounidense ingresó en el segundo tiempo y terminó protagonizando el momento más destacado para los rojiblancos. Tras un centro desde la derecha de Luis Egurrola, Cruz Medina apareció dentro del área y conectó de cabeza para marcar su primer tanto con el Tapatío, un movimiento que mostró su capacidad para llegar desde segunda línea.

El gol llegó en su tercer partido con el equipo. El juvenil de 19 años había debutado el 31 de marzo frente a Leones Negros de la UdeG, encuentro en el que disputó 29 minutos, y posteriormente sumó otros 24′ ante Jaiba Brava. Esta vez volvió a ingresar desde el banco, aunque para jugar toda la segunda mitad y estrenarse como goleador en el filial rojiblanco.

Cruz Medina llegó en este semestre procedente del San José Earthquakes, donde se formó y sumó rodaje en el equipo filial de la MLS Next Pro. El mediocampista nació en Estados Unidos pero tiene raíces mexicanas y ha pasado por selecciones juveniles, lo que lo convirtió en un proyecto interesante dentro del radar de Club Deportivo Guadalajara

Tapatío: tabla de posiciones y próximo partido

Para el Tapatío, mientras tanto, la derrota tuvo peso en la tabla. El equipo llegaba con la posibilidad de recuperar la cima del campeonato, pero el resultado ante Cancún frenó ese objetivo y lo mantiene en el 3° lugar de la tabla, con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Su próximo compromiso será este 13 de marzo, visitando a Alebrijes Oaxaca.