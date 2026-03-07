Chivas y Atlas se enfrentarán este sábado en una nueva edición del Clásico Tapatío, duelo que en esta ocasión se disputará en el Estadio Jalisco, la segunda casa del Rebaño Sagrado. Aunque el partido todavía no se juega, desde el lado rojinegro ya se percibe un ambiente pesimista entre sus dirigentes, quienes han expresado diversas quejas en la previa del encuentro. A ese panorama ahora se suma un nuevo revés para los Zorros, esta vez directamente desde los despachos de la Liga MX.

Todo se originó en los minutos finales del partido entre Atlas y Xolos, cuando el defensor rojinegro Rodrigo Schlegel lanzó un codazo al rostro de un delantero rival. La acción fue sancionada por el árbitro Adonai Escobedo con una tarjeta amarilla seguida de la expulsión. Inconforme con la decisión, la directiva del Atlas decidió presentar una apelación para intentar revertir la sanción, pero esta fue rechazada, dejando al club sin su defensor para el próximo compromiso.

Además de mantener la expulsión, la apelación fallida también tuvo un costo económico importante para el club. De acuerdo con el artículo 18 del reglamento de la Comisión de Apelaciones, cada recurso presentado ante la Liga MX tiene un costo de 900 UMAs, equivalente a aproximadamente 105 mil 579 pesos. Si el fallo resulta favorable al club, se le devuelve la mitad del monto (450 UMAs), pero cuando la apelación es rechazada, como ocurrió en este caso, la liga se queda con el total. Así, el Atlas terminó perdiendo el dinero y también a su defensor para el siguiente partido.

La situación llega en medio de las recientes quejas del técnico Diego Cocca y del presidente rojinegro Aníbal Fajer, quienes han señalado supuestas “ventajas deportivas” para el Guadalajara. Ambos argumentan que Chivas llegará con más días de descanso al Clásico Tapatío, debido a que su partido de media semana contra León fue pospuesto, lo que según su perspectiva coloca a los rojiblancos en una posición favorable para el encuentro.

Chivas llega como favorito y acusan a los rojinegros de “abrir el paraguas” ante la posible derrota

Este tipo de declaraciones previas al partido no pasaron desapercibidas entre la afición, tanto de Chivas como incluso entre algunos seguidores del propio Atlas. En redes sociales, varios aficionados han señalado que los dirigentes rojinegros parecen estar “abriendo el paraguas” antes de disputar el encuentro, colocándose en el papel de víctimas ante una posible derrota. Bajo esta lectura, cualquier resultado positivo como un empate o incluso una victoria podría ser presentado después como una gran hazaña para los Zorros.