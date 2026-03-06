Chivas y Atlas volverán a verse las caras este sábado en una nueva edición del Clásico Tapatío, duelo que se disputará en la segunda casa del Guadalajara, el Estadio Jalisco. Para este compromiso, el Rebaño Sagrado parte como amplio favorito para quedarse con el triunfo y así retomar el camino después de las derrotas sufridas ante Cruz Azul y Toluca, un escenario que también coincide con la narrativa que comienza a surgir desde el lado rojinegro, donde ya se posicionan como víctimas de cara al partido.

Las primeras quejas surgieron este jueves durante la conferencia de prensa de Diego Cocca, director técnico del Atlas, quien aseguró que existe una “ventaja deportiva” para Chivas debido a que el Guadalajara no disputó su partido de media semana ante León, encuentro que fue pospuesto. Sin embargo, el estratega argentino no fue el único en levantar la voz, ya que ahora el presidente rojinegro también se sumó a esta postura, alimentando un discurso que muchos interpretan como una anticipación a un posible resultado adverso en el Clásico.

El presidente del Atlas, Aníbal Fajer, respaldó públicamente las palabras de su entrenador y también manifestó su inconformidad con el calendario del torneo. El directivo señaló que su equipo ha tenido una carga de partidos considerable, recordando que los rojinegros viajaron a Juárez el jueves pasado y posteriormente enfrentaron a Tijuana este miércoles, motivo por el cual aseguró que existe una “disparidad deportiva” en las condiciones en las que ambos equipos llegan al esperado duelo tapatío.

Las reacciones de la afición rojiblanca no tardaron en aparecer en redes sociales, donde muchos seguidores de Chivas acusaron al Atlas de “abrir el paraguas” antes de disputar el encuentro. Para los aficionados del Guadalajara, los rojinegros están intentando colocarse como víctimas independientemente de los días de descanso que haya tenido el Rebaño, recordando además que el propio Atlas también se quejó del arbitraje en su partido ante Xolos, donde un jugador fue expulsado tras propinar un codazo en el rostro a un rival.

Chivas ha tenido un calendario lleno de visitas y jugadores con doble actividad por Selección

Las declaraciones del técnico y del presidente del Atlas también contrastan con la postura que ha mostrado Gabriel Milito dentro de Chivas. Y es que, a pesar de que el Clásico Tapatío se jugará en la segunda casa del Guadalajara, el equipo rojiblanco disputará este sábado su tercer partido consecutivo como visitante, además de sumar cinco encuentros fuera de casa en sus últimos seis compromisos. A esto se suma que antes del duelo contra Toluca la Selección mexicana convocó a siete futbolistas del Rebaño, situación que el propio Milito minimizó al asegurar que no debía utilizarse como excusa para explicar la derrota ante los Diablos.