Este sábado Chivas disputará una nueva edición del Clásico Tapatío ante el Atlas, uno de los partidos más emocionantes de todo el torneo y un encuentro que ningún jugador del Rebaño Sagrado quiere perder. Sin embargo, quienes suelen vivirlo con mayor intensidad son los futbolistas formados en casa, pues crecieron con esta rivalidad y desde niños soñaron con brillar en un partido de esta magnitud.

Un ejemplo perfecto de esto es Armando González, quien fue el gran protagonista del último Clásico Tapatío disputado en el Estadio Akron. Aquella noche, la Hormiga firmó una actuación inolvidable al marcar no uno ni dos, sino tres goles en la goleada 4-1 sobre los Zorros, una exhibición que lo convirtió en héroe rojiblanco y elevó aún más su popularidad entre la afición.

Ahora se espera que el delantero vuelva a ser determinante, y esa expectativa llegó incluso a las casas de apuestas. La casa Caliente diseñó una apuesta especial dedicada exclusivamente a la Hormiga, algo bastante inusual en el futbol mexicano y que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

En la sección de “Especiales” aparece una jugada muy particular: “El otaku del gol” Armando González anotará gol y hará un festejo de anime vs Atlas, con un momio de +150. La curiosa apuesta ha provocado que muchos seguidores del Guadalajara se animen a probar suerte imaginando un nuevo festejo del delantero rojiblanco.

Primero habrá que ver si el atacante logra marcar, pues en Chivas siempre se prioriza el triunfo colectivo por encima de los logros individuales. Incluso si no anota, González podría influir en el partido con una asistencia o generando espacios para sus compañeros. Sin embargo, si logra mandar el balón a la red, lo más probable es que veamos otro festejo inspirado en el anime, algo que ya se ha convertido en su sello personal desde fuerzas básicas.

Armando González ha hecho referencia a varios animes muy famosos en sus festejos

Armando González comenzó a hacerse viral gracias a sus celebraciones inspiradas en el anime, una característica que lo acompañó desde sus primeros pasos en el futbol profesional. Uno de los más recordados fue cuando imitó jutsus de Naruto, algo que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Con el paso del tiempo, el delantero rojiblanco ha ampliado su repertorio de referencias a la cultura japonesa, realizando festejos inspirados en series como Dragon Ball, Jujutsu Kaisen y Blue Lock, los cuales han terminado por convertirlo en una de las figuras más virales del Guadalajara cada vez que marca un gol.