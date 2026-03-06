Fernando Hierro regresó a Guadalajara después de su intempestiva salida hace casi dos años para firmar con el Al-Nassr; sin embargo, algunas de sus declaraciones no fueron bien vistas por su antecesor en la Dirección Deportiva de Chivas, Ricardo Peláez.

El exjugador del Real Madrid aseguró que su proyecto es el responsable del surgimiento y consolidación de varios juveniles de fuerzas básicas como Armando González, Hugo Camberos o Samir Inda; sin embargo, el exdelantero mexicano respondió irónicamente y mencionó a los verdaderos artífices del surgimiento de estos talentos.

“No fue Fernando Hierro, fui yo como Director Deportivo. No, fue Paco (Gabriel de Anda). Estos jugadores ya estaban, salvo Sepúlveda que no me acuerdo, todos los demás estaban en la Sub 15, Sub 17 o Sub 20. Pasó un ciclo de Paco, luego el de Peláez, luego Fernando Hierro y ya estaban más cerca porque ya crecieron.

“¡Qué fácil! El chiste es ponerlos a jugar como lo está Gabriel Milito y como lo está haciendo el Director Deportivo, Javier Mier. El mérito es de Mier y Milito, no es que los detecten, porque ya están. Que no se ponga la camisa de salvador”, declaró el exdirectivo en ESPN.

¿Qué dijo Fernando Hierro sobre Chivas?

“Si hay una cosa que ,me alegro de que esa generación de los Armando González, Samir Inda, Hugo Camberos, etcétera, etcétera, que son chicos que empezamos con ellos hace tres años a hacer trabajos individualizados y que los ves que van llegando por gotas.

“Eso es algo que invertimos mucho tiempo mi equipo de trabajo como yo en el fortalecimiento, en crear, que soñasen, que tienen condiciones. Que el jugador de Verde Valle está preparado. Hicimos mucho trabajo en las categorías inferiores”, explicó en la conferencia previo al juego de leyendas del Real Madrid y Barcelona.

