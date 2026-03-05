Este martes, en el Estadio Akron, tuvo lugar el Clásico de Leyendas entre jugadores del Real Madrid y del Barcelona. El duelo terminó con victoria blaugrana por 2-1, gracias a dos goles de Javier Saviola, mientras que por el lado Merengue el anotador fue Fernando Hierro, quien vivió días especiales con su regreso a Guadalajara, donde supo ejercer el cargo de Director Deportivo.

Cabe recordar que el español Fernando Hierro, otrora defensor emblemático del Real Madrid, supo montar en Verde Valle un proyecto deportivo que entusiasmó a la afición rojiblanca y se quedó a las puertas del título en el Clausura 2023. Sin embargo, este abandonó al Rebaño para irse a Arabia Saudita, donde le pagaban una millonada, motivo que generó el enojo de un importante sector de la afición.

Es por eso que este martes hubo cierta expectativa para ver cuál era el recibimiento para Fernando Hierro en su vuelta al Estadio Akron. Y lo cierto es que las posturas quedaron a la vista cuando el exdirectivo se hizo cargo de un penal en favor del Real Madrid: en aquel momento se escucharon fuertes abucheos, quizás ligados a su polémica salida.

Sin embargo, también vale mencionar que en el Akron retumbó el grito de gol una vez Hierro anotó su penalti. Lo cierto es que la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid también se vive con mucha intensidad en México y puede que ambas reacciones hayan tenido que ver lo dividido que estaba el apoyo en las gradas.

Hierro, orgulloso de su legado en Chivas

En conferencia de prensa previa al Clásico de Leyendas, Fernando Hierro se mostró orgulloso al ver que muchos de los jóvenes por los que confiaron hoy se consolidan en el primer equipo: “Si hay una cosa que realmente sí que me alegro es que toda esa generación, (Hugo) Camberos, Armando (González)… son chicos que empezamos hace tres años a hacer trabajos individualizados. Cuando tú ves que esos chicos llegan al primer equipo, que compiten y que están respondiendo, te sientes orgulloso del trabajo que se hizo”, afirmó el exdirectivo español.