Con motivo de la Copa Leyendas que tuvo lugar en el Estadio Akron entre Barcelona y Real Madrid, varias figuras históricas del futbol mundial dijeron presente en Verde Valle, para conocer las instalaciones rojiblancas y presenciar la práctica del Guadalajara previo al Clásico Tapatío de la Jornada 10.

Figuras como Xavi Hernández, Carles Puyol, Javier Saviola, además del exjugador y hoy analista Marc Crosas, estuvieron representando las filas blaugranas, mientras que del lado madrileño el que dijo presente fue nada menos que Fernando Hierro, ex directivo del Guadalajara que mantiene una buena relación con Amaury Vergara y compañía.

@Chivas

El Guadalajara presumió de este encuentro con varias imágenes, una de ellas de Gabriel Milito tomando la palabra ante la atenta mirada de todos los presentes; otra, una fotografía grupal de toda la plantilla rojiblanca con estas figuras, el resto del staff y la directiva. Sin embargo, algunos aficionados tomaron nota de la llamativa ausencia de tres jugadores.

Diego Campillo, Bryan González y Brian Gutiérrez no aparecieron en la imagen oficial, algo que llamó la atención, ya que no se conoce lesión alguna de parte de ninguno de los ausentes. ¿Será que trabajaron diferenciado en la previa al Clásico Tapatío? Los tres elementos acarrean una alta carga de minutos, incluyendo participación con la Selección Mexicana.

Érick Gutiérrez se perdió la visita de las leyendas

Quien no pudo estar en Verde Valle para el encuentro ante tamañas figuras mundiales, fue el mediocampista Érick Gutiérrez, quien fue marginado del primer equipo para este Clausura 2026. El Guti respondió a una publicación de José Castillo junto a Carles Puyol y Xavi Hernández: “Me hubieras avisado para ir”, escribió con visible desilusión por perderse de aquella oportunidad.