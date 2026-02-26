Como se sabe Chivas se prepara para enfrentar a Toluca, pero con la mira de qué deberá hacer cuando dispute los Cuartos de Final de la Liguilla. En medio de este, Gabriel Milito ya sufre debido a que se lesionó Mateo Chávez en la victoria de AZ Alkmaar y se encienden las alarmas ya que Bryan González podría reemplazarlo.

Una de las grandes preguntas que se hace todo el Guadalajara es cuántos jugadores del primer equipo se llevará Javier Aguirre a la siguiente Copa del Mundo 2026. Es un hecho que Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado estarán en la lista final del Vasco, mientras que Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Armando González meten presión para estar en la cita mundialista.

En medio de este contexto, en Europa reportaron que Mateo Chávez se lesionó en la goleada de AZ Alkmaar ante Noah. “Mateo Chávez enciende las alarmas. El defensor mexicano fue sustituido al minuto 80’ y se fue inmediatamente al vestuario tocándose el hombro izquierdo. Habrá que esperar las pruebas médicas. Ojalá no sea de gravedad”, reportó Julio Rodríguez en X.

Mateo Chávez terminó lesionado

De esta manera, en Chivas se encienden también las alarmas porque ante la posible baja del tiloncito es un hecho que Jesús Gallardo se quedará con la titularidad, sino que Bryan González será su suplente. De esta manera, podrían ser 7 los jugadores que Gabriel Milito podría llegar a perder en la Liguilla del Clausura 2026 por culpa del Mundial 2026.

¿Bryan González juega ante Toluca?

Uno de los jugadores que preocupó tras la derrota ante Cruz Azul fue Bryan González, quien se retiró dolorido. A pesar de esta situación, el Cotorro ayer entrenó con normalidad y el próximo sábado ante Toluca estará presente.