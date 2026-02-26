La gestión de Fernando Hierro como Director Deportivo de Chivas trajo consigo una serie de nuevas ideas que se han mantenido dentro de la institución pese a su salida hace casi dos años, en donde una de las más recordadas es la de fichar a juveniles para terminar de formarlos en el redil.

El español decidió contratar a varios futbolistas de fuerzas básicas vislumbrándoles un futuro prometedor para que pudieran abastecer al primer equipo de Guadalajara en un mediano plazo, en donde una de las esperanzas más grandes del exjugador del Real Madrid estaban depositadas en Daniel Cervantes.

El centro delantero llegó en medio de la polémica debido a que había brillado en divisiones inferiores del Atlas; sin embargo, no renovó contrato con los Zorros y pasó a las filas del chiverío en donde tuvo un destacado paso, por lo que se esperaba que diera el salto al primer equipo en pocos torneos.

Sin embargo, para el Apertura 2025 salió de forma sorpresiva rumbo al Irapuato, en donde solo participó en 3 partidos, sumando solamente 27 minutos, por lo que decidió marcharse a Estados Unidos para prepararse para la temporada 2026.

¿Cuál es el nuevo equipo de Danny Cervantes?

El talentoso atacante de 22 años de edad confirmó en sus redes sociales que firmó con el equipo juvenil del Portland Timbers, en donde ha comenzado a tener actividad en días recientes con la misión de darle mayor impulso a su carrera como futbolista profesional.

Hay que recordar que Daniel Cervantes cuenta con la doble nacionalidad, ya que es hijo de padres mexicanos, pero nació en California, Estados Unidos, por lo que tiene mayor facilidad para encontrar cabida en el balompié de la MLS.