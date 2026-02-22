Las Chivas de Guadalajara vienen de sufrir su primera derrota en el Clausura 2026, pero aún se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones. El Rebaño Sagrado se posiciona como uno de los aspirantes al título y en su próximo presentación se medirá nada menos que frente al Toluca, bicampeón de la Liga MX, en el Estadio Nemesio Diez.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito viene de hacerlo bien frente a la Máquina Cementera más allá de que se fue del Estadio Cuauhtémoc con las manos vacías. En esta oportunidad, será el turno de visitar a los Diablos Rojos, quizás el único rival que lo superó con claridad durante el semestre pasado, cuando goleó al Rebaño en el Estadio Akron.

De nueva cuenta, este partido promete ser uno de los más apasionantes de la jornada, por la calidad de los equipos involucrados y la posición que ubican en la tabla de posiciones, con Chivas como único líder y los Diablos en tercer lugar, a sólo tres unidades del Rebaño.

¿Cuándo y dónde juegan Toluca contra Chivas por el Clausura 2026?

La fase regular del Clausura 2026 ingresa en una etapa decisiva y el calendario se complica para el Rebaño, que se verá las caras ante Toluca el próximo sábado 28 de febrero, en la cancha del Nemesio Diez en punto a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Toluca vs. Chivas?

El choque entre escarlatas y rojiblancos contará con una alternativa principal para poder ser seguido de forma gratuita, ya que se tiene previsto que sea transmitido a través de la señal de Azteca 7.