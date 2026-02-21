En el mejor momento de Chivas en el partido, cuando el empate parecía cuestión de tiempo, apareció la ley del ex. Ángel Sepúlveda marcó al minuto 80 para igualar el encuentro ante Cruz Azul y premiar la insistencia rojiblanca. Sin embargo, la alegría fue breve, ya que la Máquina reaccionó y volvió a ponerse arriba 2-1 poco después.

La jugada del empate nació de una gran conducción de Brian Gutiérrez, que rompió líneas y aceleró el ataque en transición. El balón terminó en los pies de Ricardo Marín, quien en la primera pelota que tocó tras ingresar en lugar de Armando González, metió un centro preciso al corazón del área.

Sepúlveda atacó el espacio y conectó un cabezazo que entró con suspenso, pegado al poste. El delantero cumplió ante su exequipo y desató el festejo rojiblanco en el Estadio Cuauhtémoc, haciendo justicia a un segundo tiempo en el que el Guadalajara había generado múltiples ocasiones.

Hugo Camberos ya había estrellado un remate en el travesaño y el equipo empujaba con intensidad. El 1-1 reflejaba lo que pasaba en el campo, pero Cruz Azul encontró respuesta inmediata y volvió a golpear para el 2-1 con un gol de Charly Rodríguez, nuevamente a balón parado.