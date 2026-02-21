Cruz Azul y Chivas se enfrentan en un duelo clave de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, donde los pupilos de Gabriel Milito son ligeramente favoritos ante los de Nicolás Larcamón.

El conjunto de La Máquina llega a este partido con impulso tras su último resultado, mientras que el Rebaño Sagrado busca reafirmar su buen momento en el campeonato.

Independientemente del resultado de esta noche, el Club Deportivo Guadalajara se mantendrá como líder de la tabla general, ya que su perseguidor más cercano, Pachuca, se encuentra a cuatro puntos de distancia en estos momentos.