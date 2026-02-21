En unas horas, el Club Deportivo Guadalajara se enfrentará en calidad de visitante a Cruz Azul, dentro de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, y para este duelo, Nicolás Larcamón busca sorprender a Gabriel Milito con un cambio en su oce titular.

De acuerdo con información de Fabián Reyes, el entrenador del conjunto de La Máquina movería su ataque con Gabriel “Toro” Fernández en lugar de Nicolás Ibáñez, quien ya se estrenó con el cuadro capitalino, tanto en Liga MX como en Concachampions.

Cabe mencionar que el atacante uruguayo regresa a la actividad luego de cumplir con dos encuentros de suspensión, después de salir expulsado en el cotejo contra Bravos de Juárez.

Señalar que el Rebaño Sagrado y Cruz Azul llegan a este choque siendo las segundas mejores ofensivas del Torneo Clausura 2026 con 11 tantos cada uno, solo por debajo de Pumas quien tiene 12.

Gabriel Fernández se perfila como titular con Cruz Azul.

¿A qué hora será el partido entre Cruz Azul y Chivas?

El duelo entre Cruz Azul y Chivas, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, se disputará este sábado a las 21:05 horas, tiempo del centro de México. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de TUDN y ViX.