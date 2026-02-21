El Estadio Cuauhtémoc sigue bajo la lupa. Este sábado, el coordinador de gabinete del gbierno de Puebla, José Luis García Parra, dio a conocer que una empresa certificada por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) realizó una inspección técnica para evaluar el terreno de juego.

La información se reveló después del encuentro entre Puebla y América, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, donde los pupilos de André Jardine se impusieron con autoridad 0-4, tras la derrota que sufrieron el fin de semana pasado ante el Club Deportivo Guadalajara.

El diario ESTO tomó algunas fotografías del campo, en las cuales se aprecia un terreno de juego con mayor regularidad, un color más parejo y líneas más marcadas en varios sectores, incluyendo las áreas, el círculo central y las bandas, aunque en algunos sectores se ve pasto maltratado.

Cabe mencionar que esta noche se espera un juego intenso, pues se verán las caras los dos mejores equipos del campeonato, donde nuestras Chivas buscarán seguir con paso perfecto.

Así luce la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

¿A qué hora es el partido entre Cruz Azul y Chivas?

El partido entre Cruz Azul y Chivas, correspondiente a la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este sábado a las 21:05 horas, tiempo del centro de México y será transmitido por TUDN y ViX.