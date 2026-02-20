Uno de los movimientos más sorpresivos que realizó Chivas en el mercado de fichajes fue la contratación de último minuto de Jonathan Pérez como refuerzo; sin embargo, el mexico-estadounidense no ha podido aparecer ni siquiera en la convocatoria de cara a los duelos contra América y Cruz Azul.

La primera versión indica que el mediocampista estaría trabajando en ganar ritmo futbolístico debido a que se encontraba en plena pretemporada cuando se suscitó el traspaso rumbo a la escuadra tapatía, aunque habría otra razón.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que en el Guadalajara tienen en mente el echar mano de Jonathan Pérez cuando uno de los jugadores estelares no se encuentre disponible, por lo que no se espera que pronto aparezca entre los citados para un partido.

“A Jonny Pérez, que mucha gente está que se desespera por verlo, pero no va a ser sencillo verlo pronto en una convocatoria salvo cuando hay ausencias. Hoy está fuera.

“Estos chavos van a estar entrando a convocatoria cuando falte alguien y así son los procesos. A Jonny ojalá pronto lo veamos para saber qué es lo que trae”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul del Clausura 2026?

Chivas ha entrado a la etapa más complicada de su calendario de este Clausura 2026, por lo que la Máquina será el siguiente adversario en un compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.