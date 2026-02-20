Este sábado se disputará el duelo entre Cruz Azul y el Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026. En la antesala de este compromiso, Diego Campillo encendió la previa al lanzar una advertencia que no pasó desapercibida.

“Como le dije la semana pasada, es otro partido bravo; tomamos todos los partidos como si fuera una final, porque eso es al final”, comentó el defensor del Rebaño Sagrado.

“Es otro partido que vamos a jugar una final, no estamos pensando en el que viene, ya estamos pensando en Cruz Azul, no minimizamos a nadie y tampoco le tenemos miedo a nadie“, agregó.

Cabe mencionar que para este encuentro, el Rebaño Sagrado llega en un mejor momento futbolístico, pues se ubica en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 18 unidades, consecuencia de seis triunfos, mientras que La Máquina es segundo con 13 puntos, producto de cuatro triunfos, una igualada y un descalabro.

¿Cuándo juega Chivas ante Cruz Azul?

El partido entre Cruz Azul y Chivas, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, se celebrará este sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 21:00 horas tiempo del centro de México.