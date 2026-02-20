Cruz Azul intentará hacer pesar su localía en el Estadio Cuauhtémoc cuando este sábado enfrente a Chivas, en un duelo que se perfila como uno de los más llamativos de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026.

El choque Cruz Azul y el Rebaño Sagrado suele estar marcado por ritmo alto y duelos vibrantes, y esta vez el contexto eleva aún más la expectativa, pues se enfrentan el segundo lugar y el puntero de la campaña.

El cuadro cementero afronta este compromiso con el ánimo en alto luego de superar a Tigres, una victoria que significó tres puntos clave frente a un adversario de jerarquía.

Este compromiso marcará un antecedente especial, ya que Cruz Azul y el Club Deportivo Guadalajara se medirán por primera vez en el Estadio Cuauhtémoc, convirtiendo el duelo en un hecho sin precedentes dentro del escenario poblano.

Aunque el enfrentamiento en Puebla marcará un capítulo inédito, el balance reciente entre ambos clubes sonríe a Cruz Azul. El recuerdo más inmediato se remonta a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, instancia en la que el conjunto celeste logró el boleto a la siguiente ronda tras imponerse con un global de 3-2, reafirmando su dominio en la serie.

El Club Deportivo Guadalajara y sus dos referentes.

¿Cuándo juega Cruz Azul vs. Chivas?

Será este sábado cuando nuestras Chivas se enfrenten en calidad de visitante a Cruz Azul, como parte de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a las 21:00 horas tiempo del centro de México.