Dos de las naciones con mayor tradición futbolera volvieron a coincidir en la conversación, aunque de forma inesperada debido a una joven británica, quien llamó la atención del público mexicano luego de compartir en redes sociales una publicación relacionada con el Club Deportivo Guadalajara.

Y es que la joven reveló que dejó atrás su afición por el Chelsea de la Premier League para adoptar los colores de nuestras Chivas, decisión que tomó tras el tiempo que ha estado en México, particularmente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La joven, identificada en redes sociales como @earthwithleah, fue la protagonista del video que rápidamente se volvió viral, en el que se le observa entonando una de las porras del Rebaño Sagrado durante un encuentro disputado en la cancha del Estadio Akron.

Cabe mencionar que la publicación desató un intenso debate, y es que mientras para la afición rojiblanca la elección de Leah fue celebrada al considerar que el Club Deportivo Guadalajara ganó una seguidora más para el Torneo Clausura 2026, donde marchan con paso perfecto.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Luego de imponerse a Mazatlán FC, Chivas continúa como líder del Torneo Clausura 2026 al sumar 15 unidades de 15 posibles, así que con este paso perfecto, el equipo dirigido por Gabriel Milito afrontará el Clásico Nacional frente al América con la confianza y el ánimo en lo más alto.