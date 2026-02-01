El arranque que ha tenido Chivas en el Torneo Clausura 2026, con pleno de triunfos en sus primeros cuatro compromisos, ha encendido el entusiasmo entre sus seguidores y ha puesto el reflector en su historia.

No se trata de una situación habitual para el Club Deportivo Guadalajara en los últimos años, por lo que es inevitable voltear atrás y recordar que un comienzo así no se presenta desde hace más de diez años dentro del futbol mexicano.

La referencia más reciente de un inicio tan contundente por parte del Rebaño Sagrado se remonta al Bicentenario 2010, cuando encadenó cuatro victorias en el inicio del certamen.

Al cierre de la Fase Regular, Chivas se mantuvo en la parte alta de la clasificación al finalizar como sublíder, una señal clara de que su comienzo no fue producto de la suerte, no obstante, dejó una lección recurrente en la Liga MX: un buen arranque no siempre se traduce en levantar el campeonato.

¿Cómo le fue a Chivas en la Liguilla del Bicentenario 2010 y quién quedó campeón?

Cuando llegó la etapa de eliminación directa, la historia tomó otro rumbo. En la ronda de Cuartos de Final, el Club Deportivo Guadalajara fue superado por Monarcas Morelia y quedó fuera de la contienda por el título.

La otra cara de esa historia fueron los Diablos Rojos del Toluca, equipo que terminaría coronándose en el Bicentenario 2010, a pesar de que su inicio estuvo lejos de ser protagonista, ya que en las primeras cuatro jornadas no consiguió victorias y apenas acumuló tres igualadas y un descalabro.