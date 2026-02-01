El buen inicio del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026 no ha pasado desapercibido, pero tampoco ha estado exento de análisis y exigencia, pues tras las primeras jornadas, el equipo de Gabriel Milito se ha colocado como uno de los protagonistas del campeonato, situación que ha reavivado el debate sobre lo que realmente se le debe pedir.

En ese contexto, Mauricio Ymay, periodista de TUDN, señaló que el discurso alrededor de Chivas suele ser demasiado complaciente, y es que consideró que, más allá de destacar el funcionamiento o los resultados tempranos, es momento de poner el foco en la verdadera responsabilidad que tiene la institución.

El analista fue claro al asegurar que el Rebaño Sagrado está obligado a ser campeón, ya que desde su perspectiva, el buen inicio no debería ser el tema central de la conversación debnido a que arranques pierden valor si no se sostienen en la parte más importante del certamen.

“Si está obligado a ser campeón, entonces tendremos que enfocarnos en la parte final del torneo”, expresó.

El comentario de Mauricio Ymay también apunta a cambiar la narrativa habitual que rodea al Club Deportivo Guadalajara, donde las buenas rachas suelen celebrarse de forma anticipada, pues para él, el verdadero análisis debe llegar cuando se acerquen las instancias finales, el cual es el momento en el que los equipos grandes están obligados a responder.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Después de cuatro fechas disputadas en el Torneo Clausura 2026, nuestras Chivas se ubican en la primera posición de la tabla general con 12 unidades, producto de cuatro victorias, tres unidades más que Cruz Azul y Atlas, sus rivales más cercanos.