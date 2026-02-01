Chivas Femenil mantiene un gran inicio en el Clausura 2026, aunque en los futbolístico deja mucho que desear a pesar de haber superado por 3-1 a León. Esta semana enfrentará a Necaxa, por lo que repasamos día, horario y transmisión para ver EN VIVO y EN DIRECTO a las chingonas por la jornada 7 de la Liga MX.

El equipo de Antonio Contreras logró volver a sumar de a tres y mantiene el andar en el torneo invicto y al acecho de que América y Rayadas sedan puntos. Esta tarde en el Estadio Jalisco el Guadalajara se impuso gracias a los goles de Samantha López, Cristina Ferral y Carolina Jaramillo, mientras que Alicia Cervantes falló un penal.

Esta semana Chivas Femenil volverá a tener acción entre semana cuando enfrente a Necaxa. Las de Aguascalientes vienen de sufrir una brutal goleada ante Mazatlán debido a que se impusieron por 5-0 en Sinaloa.

¿Cuándo y dónde juega Chivas Femenil contra Necaxa por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y Necaxa por la jornada 7 del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo 5 de febrero en el Estadio Victoria. El partido está pactado para comenzar a las 17:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Necaxa vs. Chivas Femenil?

El encuentro entre Chivas Femenil y Necaxa se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por el canal de La Liga MX Femenil en YouTube y en VIX+. Obviamente en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Guadalajara en la jornada cuatro del Clausura 2026.