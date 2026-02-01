Chivas Femenil logró quedarse con una victoria importante ante León luego de ganar por 3-1 en el Estadio Jalisco. Tras la victoria de esta noche repasamos cómo marchan Alicia Cervantes, Carolina Jaramillo, Cristina Ferral, y Samantha López en la tabla de goleo de la Liga MX.

Al partido de esta tarde el equipo de Antonio Contreras llegaba con la necesidad de no dejar ir puntos importantes ante rivales más débiles. Especialmente, porque en dos semanas estará enfrentando a América en una nueva edición del Clásico Nacional.

De esta manera, Chivas Femenil logró superar a León por 3-1 en el Estadio Jalisco por la jornada seis del Clausura 2026. Carolina Jaramillo, Cristina Ferral, y Samantha López, mientras que Alicia Cervantes desperdició un penal.

Chivas Femenil superó a León de local. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marchan Alicia Cervantes, Cristina Ferral, Carolina Jaramillo y Samantha López?

a actual líder de goleo del Clausura 2026 es Charlyn Corral, futbolista de Pachuca, con siete anotaciones. Por su parte, Adriana Iturbide es la goleadora del Rebaño Sagrado con dos goles y es 15°, mientras que Samantha López y Carolina Jaramillo igualan la línea de la doctora pero son 16° y 17° respectivamente. Por su parte, Alicia Cervantes 41° tras sumar su primer gol en el torneo.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en el Clausura 2026?

Tras la victoria ante León, Chivas Femenil se ubica en la segunda posición con 16 puntos tras cinco victorias y un empate ante Cruz Azul. Las rojiblancas se encuentran debajo de América, que son primeras por diferencia de gol.