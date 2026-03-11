Chivas Femenil se encuentra con el ánimo a tope en el Clausura 2026 tras el envión anímico obtenido al derrotar al América en una edición más del Clásico Nacional y con remontada histórica incluida; sin embargo, no todas son buenas noticias en el redil.

De cara al choque contra las Águilas, la jugadora que llegó como refuerzo al Guadalajara para este semestre, Mayra Pelayo, reveló que ya estaba integrada al cien por ciento con el conjunto rojiblanco, por lo que su regreso a las canchas parecía muy cercano.

Sin embargo, el entrenador de la escuadra tapatía, Antonio Contreras, negó rotundamente que la mediocampista ya esté en condiciones de jugar, por lo que seguirá trabajando hasta alcanzar su mejor versión física y futbolística antes de poder debutar con el chiverío femenil.

“Mayra no está disponible todavía. Mayra está entrenando, pero no está disponible“, explicó tajantemente el entrenador español en conferencia de prensa.

¿Qué lesión tiene Mayra Pelayo que le ha impedido jugar con Chivas Femenil?

La mediocampista sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior en marzo del 2025 cuando aún militaba con las Xolas de Tijuana; sin embargo, el Guadalajara negoció para contratarla pese a que se encontraba en la recta final de su fase de recuperación.

Mayra Pelayo confirmó que ya estaba entrenando a la par de sus compañeras

Hace unos días, la propia futbolista reveló que la lesión ha quedado en el pasado, por lo que ya estaba integrada a los trabajos con sus compañeras, aunque evidentemente no confirmó una fecha estimada para su reaparición en las canchas como profesional.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Pachuca?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Circuito Rosa será contra las Tuzas del Pachuca, duelo que se llevará a cabo este domingo 15 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse a las 11 horas, tiempo del centro de México.