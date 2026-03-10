Chivas Femenil tuvo una de sus pruebas más complicadas de todo el Clausura 2026 frente al América en una edición más del Clásico Nacional, duelo en el que obtuvieron el triunfo tras revertir una desventaja de dos goles.

En un partido en el que se calentaron los ánimos desde antes del encuentro en el terreno de juego por declaraciones de algunas jugadoras azulcremas, el Guadalajara se mantuvo en silencio, al menos hasta que demostraron ser mejores que las Águilas.

Es por eso que después del silbatazo final, las jugadoras rojiblancas comenzaron a celebrar su merecido triunfo sobre las capitalinas, en donde destacó un gesto que hizo la mediocampista rojiblanca, Yamile Franco.

Puma decidió acercarse a una cámara del club tapatío e hizo la seña de tres puntos a la bolsa, en clara señal de burla contra el América.

Yamile Franco copió burla de Richy Ledezma

Hace unas semanas, cuando el Rebaño derrotó al América en el Clásico Nacional varonil, el carrilero rojiblanco Richy Ledezma hizo la seña de los tres puntos a la bolsa, causando furor en redes sociales, por lo que inclusive otros jugadores como Jesús Gallardo comenzaron a copiar ese gesto.