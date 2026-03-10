Chivas Femenil está viviendo un gran momento futbolístico después de la muestra de grandeza y amor propio que presumieron para sellar la remontada en su duelo contra América pese a ir con dos goles de desventaja; sin embargo, se siguen sumando buenas noticias en el entorno rojiblanco.

La directora deportiva del Guadalajara, Nelly Simón, continúa realizando fichajes de renombre y sobre todo, de calidad para potenciar a la escuadra tapatía en el futbol mexicano, en donde una de esas incorporaciones está lista para debutar con la rojiblanca.

Mayra Pelayo es una de las mediocampistas más talentosas que hay en el futbol mexicano, por lo que en el chiverío femenil decidieron contratarla en el anterior mercado de fichajes pese a que aún estaba en recuperación de una lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en mayo del 2025.

Sin embargo, la propia mediocampista mexico-estadounidense confirmó que ya recibió el alta médica y está incorporada a los entrenamientos con el Rebaño Femenil, por lo que se espera que en los próximos días pueda ser tomada en cuenta por Antonio Contreras.

“Un año y unos días después que me pasó esta lesión, por fin estoy de vuelta entrenando con mi equipo. Qué camino tan duro pero tan bonito, lleno de sacrificio, paciencia, recaídas y mucho crecimiento.

“Las mañanas temprano, las horas interminables de rehabilitación y todos esos momentos que nadie ve. Hoy todo vale la pena por esta sensación. Agradecida por cada lección, cada obstáculo y cada persona que estuvo conmigo en este proceso. Esto apenas comienza de nuevo”, escribió la jugadora en su cuenta de Instagram.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Pachuca?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Circuito Rosa será contra las Tuzas del Pachuca, duelo que se llevará a cabo este domingo 15 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse a las 11 horas, tiempo del centro de México.