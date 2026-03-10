El Guadalajara se alista para enfrentar a Santos Laguna luego de haber superado a Atlas en el Estadio Jalisco. Tras lo sucedido en el Clásico Tapatío, Diego Campillo confirmó que Armando González no solo se enojó con Ángel Sepúlveda, sino que también es una situación que se dialoga para sacar lo mejor para el equipo.

El sábado el Rebaño Sagrado tuvo que batallar para quedarse con los tres puntos ante los rojinegros debido a que comenzó perdiendo. Sin embargo, la Hormiga y el Cuate se encargaron de darle la victoria al equipo de Gabriel Milito.

Por otro lado, uno de los focos que dio mucho de qué hablar fue la charla que mantuvieron Ángel Sepúlveda y Armando González sobre el segundo penal. Tras el partido, Diego Campillo confirmó que no hubo ningún tipo de pelea y que es una situación de partido que se habla para el beneficio colectivo y no personal.

Revelan qué pasó entre Armando González y Diego Campillo.

“No hay una estrella, no hay un jugador referente, somos todos, somos el equipo. Si en ese momento lo hablaron, se sentía con más confianza Sepúlveda, Armando ya había fallado uno entonces es parte dé. Hormiga no tiene por qué enojarse, se lo dio, no hay problema y habla del buen ambiente que se vive ahí adentro”, comentó en diálogos con Alex Ramírez.

Y agregó: “Regresar al triunfo es importante después de dos perdidos, no lo hicimos más en los 2 perdidos, pero sabes que te saca un poquito esa confianza para regresar al triunfo para agarrar la confianza”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Clausura 2026?

Chivas volverá a jugar en el Clausura 2026 el próximo sábado cuando enfrente a Santos Laguna por la jornada 10 en el Estadio Jalisco. El partido está pactado a las 17:00 del Centro de México y podrá verse por Amazon Prime en México, mientras que por Telemundo en Estados Unidos.