Chivas logró una importante victoria ante Atlas para cortar dos derrotas consecutivas en el Clausura 2026. Luego de lo sucedido en el Estadio Jalisco, Ángel Sepúlveda rompió el silencio y confirmó lo que toda la afición ve del equipo de Gabriel Milito al señalar que es un equipo que siempre va al frente en busca de los tres puntos.

No hay dudas de que el Guadalajara es un equipo protagonista que busca marcar la diferencia en cada uno de los partidos que disputa. Ante Toluca y Cruz Azul se perdió, pero el Rebaño Sagrado dio el paso al frente y vendió cara las derrotas que llegaron producto por errores propios.

El sábado Chivas logró quedarse con una victoria importante por 2-1 ante Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Ángel Sepúlveda fue clave con su gol y tras la victoria contra los rojinegros afirmó lo que muchos ven porque señaló que él y sus compañeros van en busca de los partidos.

Ángel Sepúlveda habló en conferencia de prensa. (Foto: IMAGO7)

“Muy contento, muy ilusionado por lo que viene. Creo que es algo que venimos trabajando con humildad, que es algo que me caracteriza y es lo que me trajo de vuelta a Chivas. Quiero aprovecharlo, quiero sumar y gracias a Dios hoy fue una noche importante. El equipo juega a ganar. Tuvimos dos tropiezos importantes, uno donde cometimos errores y el otro creo que fue injusto, pero el equipo pelea, el equipo busca ganar los partidos en la cancha que sea. Para mí eso me ilusiona como jugador, como ser parte de Chivas. Agradecido con todo. Agradecido con todos por el apoyo, por el recibimiento. Creo que hoy fue una gran noche para todos. Queríamos ganar, venir al Jalisco y demostrar que podemos hacerlo”, declaró el Cuate a TUDN.

Diego Campillo habló de Armando González y Ángel Sepúlveda

Uno de los momentos más importantes de la victoria ante Atlas sucedió con el famoso penal que querían patear Armando González y Ángel Sepúlveda. Tras el partido, Diego Campillo comentó que fue un momento del partido y que se habló por el bien de todos.

“No hay una estrella, no hay un jugador referente, somos todos, somos el equipo. Si en ese momento lo hablaron, se sentía con más confianza Sepúlveda, Armando ya había fallado uno entonces es parte dé. Hormiga no tiene por qué enojarse, se lo dio, no hay problema y habla del buen ambiente que se vive ahí adentro”, comentó en diálogos con Alex Ramírez.