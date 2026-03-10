Chivas volvió a la senda del triunfo tras vencer al Atlas, sumando nuevamente tres puntos y manteniéndose dentro del Top 3 de la Tabla General del torneo. El resultado dejó muy buenas sensaciones en el entorno rojiblanco, especialmente porque Armando González volvió a hacerse presente en el marcador, manteniéndose en la pelea por el liderato de goleo. En general, el fin de semana terminó siendo redondo para el Guadalajara.

Este panorama positivo ha provocado que Amaury Vergara esté completamente satisfecho con el momento que vive el equipo. De acuerdo con el periodista Jesús Bernal, el dueño de Chivas no solo quedó contento con el resultado del Clásico Tapatío, sino también con la evolución que ha mostrado el proyecto deportivo, el cual todavía tiene muchos objetivos por cumplir, pero que claramente parece ir por el camino correcto.

El mismo periodista señala que Vergara está particularmente conforme con el trabajo que han realizado Gabriel Milito, Javier Mier y Alejandro Manzo dentro de la institución. Esta confianza ha provocado que el propietario rojiblanco busque involucrarse más con el equipo que en años anteriores, acercándose a los jugadores, asistiendo a entrenamientos y conviviendo con el plantel, tal como ocurrió la semana pasada y antes del partido contra Toluca.

Para el entorno de Chivas, este escenario representa una señal muy positiva pensando en el futuro inmediato del club. El hecho de que el dueño esté convencido del rumbo del proyecto aumenta las probabilidades de que se realicen inversiones para fortalecer al plantel, ya sea mediante fichajes, renovaciones o nuevas herramientas para el cuerpo técnico y el área de inteligencia deportiva, dándole más recursos a Gabriel Milito para seguir desarrollando su idea de juego.

Se espera que haya más refuerzos en el mercado de verano para fortalecer al equipo

Aunque en el mercado de invierno que terminó hace unas semanas Chivas ya realizó algunos movimientos para reforzar su plantilla, todo indica que el club volverá a buscar incorporaciones en el verano. Las zonas que podrían recibir mayor atención son la media cancha, donde Gabriel Milito parece tener menos variantes, además de la defensa central, una posición que quedó pendiente de reforzar durante la última ventana de transferencias.