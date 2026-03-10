Uno de los jugadores que no marcó un antes y un después para Chivas de la mano de Gabriel Milito es sin duda Orbelín Pineda, jugador que pudo haber llegado en el invierno del Clausura 2025. Por otro lado, mientras se disputa el Clausura 2026 dan a conocer que el futbolista rojiblanco esta cerca de renovar su contrato con AEK Atenas.

A lo largo de los últimos años el Guadalajara se caracterizó por no darle lugar al gran talento que generaba en Verde Valle. A su vez, se destacó por hacer muy malos mercados de pases para que lleguen supuestas figuras que no marcaban la diferencia como Chicharito Hernández, Alan Pulido, Víctor Guzmán, entre otros.

Por otro lado, para el Clausura 2025 se hablaba de la posibilidad de que Chivas vaya a la carga por Orbelín Pineda debido a que el Estado de Jalisco iba a invertir millonaria suma en publicidad. Sin embargo, el mediocampista con pasado en el Rebaño Sagrado no se terminó de dar debido a que prefirió quedarse a pelear por los primeros lugares AEK Atenas.

Orbelín Pineda renovaría su contrato con AEK Atenas. (Foto: IMAGO7)

A más de un año de esta situación dan a conocer que el exjugador del Rebaño Sagrado estaría cerca de renovar su vínculo con el conjunto griego. Según lo informado por Azteca Deportes, el conjunto helénico busca blindar al futbolista mexicano para la siguiente temporada.

¿Cuántos títulos ganó Orbelín Pineda desde que salió de Chivas?

Desde que se fue de Chivas, Orbelín Pineda se consagró campeón en Cruz Azul y AEK Atenas. En la Máquina se quedó con Supercopa MX, el Clausura 2021 y Campeón de Campeones 2020-2021, mientras que se consagró con Matías Almeyda en la Superliga y Copa de Grecia en el 2023.