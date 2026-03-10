Uno de los jugadores que Chivas sigue de cerca todo tipo de movimiento que hace dentro y fuera del campo de juego es sin duda Armando Gonzáles, actual goleador del Guadalajara. En medio de los supuestos intereses de gigantes de Europa, importante medio de Alemania dio a conocer que el Borussia Dortmund estaría interesado en la Hormiga.

Pasan los días y todo indica que si la Hormiga será difícil mantener en el equipo para el Apertura 2026 ya que cada vez más fuertes los intereses que surgen por él. Especialmente será muy complicado si llega a ser convocado a la Selección Mexicana a disputar el Mundial 2026.

En medio de esta brutal actualidad Armando González rechazó una millonaria oferta de CSKA de Moscú, mientras que diferentes reportes señalan que lo siguen desde Barcelona y Feyenoord. A su vez, el último fin de semana Fox Sports dio a conocer que el atacante del Guadalajara es uno de los jugadores que es seguido por Borussia Dortmund.

Armando González sería seguido por varios clubes de Europa. (Foto: IMAGO7)

Ayer el reconocido medio alemán Bild dio a conocer en su página web que el gigante teutón estaría interesado en el futbolista rojiblanco. Sin embargo, es una información que hay que tomar con mucha calma debido a que en el reporte señala que el contrato de Armando González se acaba en junio lo cual no es así ya que en diciembre renovó hasta diciembre del 2029.

Diego Campillo habló de Armando González y Ángel Sepúlveda

Uno de las notas del fin de semana fue en relación a la charla que mantuvieron Armando González y Ángel Sepúlveda con el segundo penal, por lo que Diego Campillo aclaró todo. “No hay una estrella, no hay un jugador referente, somos todos, somos el equipo. Si en ese momento lo hablaron, se sentía con más confianza Sepúlveda, Armando ya había fallado uno entonces es parte dé. Hormiga no tiene por qué enojarse, se lo dio, no hay problema y habla del buen ambiente que se vive ahí adentro”, declaró el defensa a Alex Ramírez.