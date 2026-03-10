Chivas atraviesa nuevamente un buen momento deportivo tras volver a la senda del triunfo con la victoria ante el Atlas. Sin embargo, el Clásico Tapatío terminó siendo un partido más complicado de lo que muchos esperaban para el Guadalajara, algo que no pasó desapercibido entre la afición. De hecho, varios seguidores rojiblancos han comenzado a pedirle a Gabriel Milito revertir una decisión reciente en su alineación para recuperar un acierto que había dado buenos resultados.

El tema tiene que ver con la titularidad de Brian Gutiérrez, una situación que coincidió con el mejor momento del equipo durante el arranque del Clausura 2026. Durante esas primeras jornadas, el mediocampista se convirtió en una pieza importante dentro del funcionamiento ofensivo del Guadalajara. Sin embargo, de manera sorpresiva para muchos aficionados, Milito decidió enviarlo a la banca en partidos posteriores, algo que ha provocado que varios seguidores pidan que vuelva a tener un lugar en el once inicial.

Brian Gutiérrez tuvo una actuación redonda en las primeras jornadas.

La primera vez que Brian dejó de aparecer como titular fue en la Jornada 6 frente al América, cuando Milito optó por un mediocampo más enfocado en la recuperación que en la generación ofensiva. En aquel encuentro apostó por Fernando González y Omar Govea como pivotes, buscando mayor equilibrio defensivo, aunque esa decisión también redujo parte del poder ofensivo del equipo.

Posteriormente, en los encuentros ante Cruz Azul y Toluca, el técnico rojiblanco volvió a priorizar un mediocampo con características más defensivas, utilizando a jugadores como Fernando González y Luis Romo. Sin embargo, varios aficionados consideran que contra Santos podría ser el momento ideal para que Brian Gutiérrez regrese al once inicial, aportando mayor creatividad desde el mediocampo y generando más opciones de pase para Armando González y los futbolistas que se incorporan al ataque.

Brian Gutiérrez aún no muestra su mejor versión de juego con Chivas

A pesar del buen inicio que tuvo con el Guadalajara, Brian Gutiérrez todavía no ha alcanzado su punto más alto de rendimiento con la camiseta rojiblanca. El mediocampista se ganó rápidamente la admiración de la afición gracias a sus actuaciones en las primeras jornadas del torneo y durante la pretemporada, incluso al grado de ser convocado por Javier Aguirre en dos ocasiones fuera de Fecha FIFA. Sin embargo, de acuerdo con la plataforma de datos Sofascore, sus calificaciones promedio fueron más altas durante su etapa con Chicago Fire que en sus primeros meses con Chivas, lo que sugiere que aún tiene margen para elevar su nivel dentro del equipo.