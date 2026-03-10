El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción cuando reciba a Santos Laguna por la jornada 11 del Clausura 2026. De cara al partido contra los Guerreros, Gabriel Milito debe resolver quién reemplazará a Daniel Aguirre, suspendido por quinta amarilla, en el Estadio Akron y afirman que la solución estaría entre Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias.

No hay dudas de que en la línea defensiva el técnico rojiblanco encontró a sus mejores jugadores en cada equipo especialmente porque es una de las líneas en la que repite los nombres partido a partido a pesar de la lesión de Luis Romo. Sin embargo, el sábado ante los rojinegros de Atlas, Dani fue amonestado por protestar y se pierde el encuentro ante los Laguneros.

Es por esta razón que una de las grandes dudas en Chivas para enfrentar a Santos Laguna es quién será el reemplazante de Daniel Aguirre. Especialmente porque Gabriel Milito confirmó en conferencia de prensa que tiene una amplia baraja para sustituir al mediocampista devenido en stopper.

Daniel Aguirre no jugará contra Santos Laguna. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto dan a conocer que serían dos los jugadores que estarían peleando por su lugar. El domingo César Huerta habló de que Gilberto Sepúlveda se perfilaba para reemplazarlo, pero el lunes en diálogos con Víctor Warrior analizaba que no sería extraño que José Castillo juegue por derecha para que Miguel Tapias regrese a la titularidad por izquierda.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Santos Laguna?

Teniendo en cuenta que Gabriel Milito enfrentará a un equipo que se va a cerrar mucho en el fondo no sería extraño que mantenga el mismo sistema de juego. De esta manera, el Guadalajara formaría con Raúl Rangel en la portería, en defensa Richard Ledezma, Gilberto Sepúlveda o Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González en defensa, en el medio Omar Govea, Fernando González, Roberto Alvarado, Armando González y Ángel Sepúlveda.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Santos Laguna?

El partido entre Chivas y Santos Laguna se llevará adelante el próximo sábado 14 de marzo a las 17:00 del Centro de México en el Estadio Akron. El partido por la jornada 11 del Clausura 2026 se podrá ver en México por Amazon Prime, mientras que por Telemundo en Estados Unidos y Canadá.