Chivas está a punto de disputar el partido más importante de la fase regular de la Liga MX cuando se mida con el América en una edición más del Clásico Nacional, en donde el entrenador Gabriel Milito debió sacudir a su plantel debido a que no podrá echar mano de varios jugadores.

Independientemente de la disyuntiva que existe entre la directiva con Alan Pulido y Érick Gutiérrez, en el primer equipo del Guadalajara han surgido otros factores que impiden a algunos elementos de tener actividad en el duelo contra las Águilas.

El primero es Luis Romo, quien pese a que se daban esperanzas de que pudiera jugar, el club confirmó que sufrió una lesión muscular y estará de baja durante poco más de un mes, aproximadamente.

Por su parte, Gilberto Sepúlveda continuaría en su etapa de readaptación a la alta competencia tras perderse la primera parte del campeonato por una lesión sufrida en el último partido de pretemporada, por lo que no fue tomado en cuenta para este compromiso.

El otro jugador que se pierde el Clásico Nacional es el nuevo refuerzo del chiverío, Jonathan Pérez, quien apenas llegó este semana al Guadalajara proveniente del Nashville. Pese a que el club no informó nada sobre él, su ausencia se debería a que estaría poniéndose en ritmo futbolístico, ya que en la MLS estaba apenas en pretemporada, mientras que en México los clubes ya están en ritmo de competencia.

Lista de convocados de Chivas para enfrentar al América

Raúl Rangel

Óscar Whalley

Richard Ledezma

Miguel Gómez

Miguel Tapias

Diego Campillo

José Castillo

Ángel Chávez

Rubén González

Bryan González

Omar Govea

Brian Gutiérrez

Daniel Aguirre

Efraín Álvarez

Yael Padilla

Roberto Alvarado

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Armando González

Ángel Sepúlveda

Ricardo Marín

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.