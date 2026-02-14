Chivas ha decidido explorar nuevos horizontes en la búsqueda de refuerzos de calidad para abastecerse dentro de la Liga MX, por lo que ha encontrado buenas opciones en el mercado de Estados Unidos, siempre cuidando que sean futbolistas mexicanos.

Es por eso que el Guadalajara ha cerrado varios fichajes de jugadores con la doble nacionalidad, en donde el más reciente es el de Jonathan Pérez, quien levantó la voz y aseguró que no se rompe ningún estatuto del Rebaño debido a que también son mexicanos.

“En muchos años no he visto mucho jugador de doble nacionalidad, pero no me sorprende porque nosotros somos cien por ciento mexicanos. Estamos aquí porque somos mexicanos.

“El saber que he jugado con unos compañeros en el pasado sí me da calma, saber que conozco gente, que puedo convivir con ellos. Ellos pueden hablar conmigo. Me siento bien”, explicó el nuevo futbolista del chiverío en palabras para Telemundo.

Jonny Pérez reveló que su sueño era ir a jugar en Europa, pero que en México tenía muy en claro que si llegaba a fichar con algún equipo de la Liga MX sería exclusivamente con el Guadalajara debido al cariño que le ganó al club desde que era niño.

“Mi sueño siempre era el ir a jugar a Europa, pero también tenía el sueño de venir a México. Si quise venir aquí, era venir con Chivas. No quisiera a otro equipo, solo iba a ser con Chivas. Desde chico tenía el sueño de venir aquí y jugar.

“Desde chico era ver los partidos con mis papás siempre, cada fin de semana desde que estaba el Bofo Bautista. Desde chico, mi familia me ponía a ver los partidos”, concluyó.

